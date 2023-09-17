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Niang'ın gecesi

Avrupa defterini kapatan Adana Demirspor, lige 'süper' bir dönüş yaptı... Mavi Şimşekler, yeni forveti M'Baye Niang'ın yıldızlaştığı gecede, ligin yeni ekibi Pendikspor'u net bir skorla geçti: 3-0. Adana Demirspor'a taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikalarda M'Baye Niang, 88'de Emre Akbaba kaydetti. Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükselterek Süper Lig'de üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
Niang'ın gecesi

Avrupa defterini kapatan Adana Demirspor, lige 'süper' bir dönüş yaptı... Mavi Şimşekler, yeni forveti M'Baye Niang'ın yıldızlaştığı gecede, ligin yeni ekibi Pendikspor'u net bir skorla geçti: 3-0. Adana Demirspor'a taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikalarda M'Baye Niang, 88'de Emre Akbaba kaydetti. Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükselterek Süper Lig'de üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.

BALO'DAN SEYİRCİYE SELAM

İlk yarıda iki gol birden atan Niang'ın 48'de ağlara gönderdiği top ise ofsayta takıldı. Bir yıl aradan sonra yeniden Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, karşılaşmadan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Ligde bir maçı ertelenen Mavi Şimşekler, 8 puanla 4'üncü sıraya yükseldiler. Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamayan Pendikspor, İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Adana Demirspor'da M'Baye Niang ve Emre Akbaba, Süper Lig'deki ilk gollerini dünkü 5. hafta mücadelesinde Pendikspor'a attılar. Emre Akbaba'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Genk'e attığı bir gol bulunuyor.

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