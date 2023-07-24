Samsun şov

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Yılport Samsunspor, iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-şimşekler, Katar'da Al-Sadd'dan ayrılan Hataysporlu eski golcü El Kaabi ve Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı'yla anlaştı ve imzaları atacak. 30 yaşındaki Faslı santrfor, geçen sezon 15 maçta 7 gol kaydetti. El Kaabi, bir önceki sezon Hatayspor'da 18 gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 36 kez milli olan tecrübeli forvet, 20 de gol attı. Santrforun yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

ANTALYALI 1 YIL KİRALANACAK

Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı 28 yaşındaki Taylan Antalyalı da uzun süredir Karadeniz ekibinin hedefindeki isimlerden biriydi. Kırmızı-beyazlı yönetim tüm şartlarını zorlayıp Galatasaray ve sözleşmesi 2026'da bitecek olan oyuncuyla anlaşarak 1 yıl kiralık sözleşmede mutabakata vardı. Tecrübeli orta saha, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 3 gol, 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başardı. Ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Kaliteli yerdeyim

Samsunspor'un Alman ekibi U.Berlin'den transferi Van Drongelen, Samsun'da çok mutlu. 24 yaşındaki Hollandalı stoper, "Çok kaliteli bir yere geldim. Sonuçta geçen sene çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim" dedi.