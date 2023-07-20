Sivasspor'a tanıdık yıldız

Sivasspor transferdeki sessizliğini yıldız bir isimle bozacak. Yiğidolar, daha önce A.Gücü ve Eyüp'te oynayan, bonservisi D.Kiev'deki Rodrigues için teklif yaptı. Kontratının son yılındaki 28 yaşındaki sol açık, geçen sezon kiralık oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al-Wehda'da 16 maçta 2 gol attı.
Sivasspor transferdeki sessizliğini yıldız bir isimle bozacak. Yiğidolar, daha önce A.Gücü ve Eyüp'te oynayan, bonservisi D.Kiev'deki Rodrigues için teklif yaptı. Kontratının son yılındaki 28 yaşındaki sol açık, geçen sezon kiralık oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al-Wehda'da 16 maçta 2 gol attı.