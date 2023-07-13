Haberler Süper Lig 700 milyonluk imza

700 milyonluk imza

TFF ile Trendyol arasında Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı. Trendyol, 700 milyon lira ödeme yapacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol'la tarihi bir anlaşmanın altına imza attıklarını söyledi. Başkan Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı açıklamada, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise "Bu sadece Trendyol'un değil 30 milyona aşkın müşterimizin sponsorluğudur" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
700 milyonluk imza

TFF ile Trendyol arasında Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı. Trendyol, 700 milyon lira ödeme yapacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol'la tarihi bir anlaşmanın altına imza attıklarını söyledi. Başkan Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı açıklamada, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise "Bu sadece Trendyol'un değil 30 milyona aşkın müşterimizin sponsorluğudur" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ANLAŞMA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol'la tarihi bir anlaşmanın altına imza attıklarını söyledi. Başkan Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı açıklamada, "İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise "Bu sadece Trendyol'un değil 30 milyona aşkın müşterimizin sponsorluğudur" ifadelerini kullandı.

BU DESTEK UNUTULMAZ

Trendyol yapılan isim sporluğu anlaşmasının önemine değinen Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Süleyman Hurma, "Dünyada ve ülkemizde de çok ciddi ekonomik problemler yaşandığı bir dönemde Trendyol'un harika sayılabilecek desteği, Süper Lig kulüpleri adına çok önemli ve değerlidir" dedi.

FUTBOLUN YENİ YOLU

Törende konuşan 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya, "Bu sadece bir-iki kişinin eliyle yapılabilecek bir şey değil. Burada en büyük görev basına düşüyor. Basının sponsorlara sahip çıkması gerek. Trendyol'un bize açtığı yolu futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

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