Samsunspor Aykut Özer ile yollarını ayırdı!

Yılport Samsunspor ile kaleci Aykut Özer karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırdı. 30 yaşındaki kalecinin Kırmızı-Beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Yılport Samsunspor, kaleci Aykut Özer ile yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlı ekiple 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan kaleci ile anlaşmaya varıldı ve sözleşmesi feshedildi.

Aykut Özer'in ayrılığıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"2021-2022 sezonunda aramıza katılan kalecimiz Aykut Özer ile vedalaşıyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

KAMPA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

Aykut Özer, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, tarafından Samsun'da yapılan ilk etap çalışmalarının ardından Erzurum'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmemişti.