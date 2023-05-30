Süper Lig'de 36. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan sürüyor. Bu hafta oynanan tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor.
Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - KONYASPOR | CANLI
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, James, Saiz
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Michalak, Mahir Emreli
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Ba, Simon Deli, Duhaney, Eyenga, Onur, Rroca, Ali, Guri, Topalli
Adana Demirspor: Karacic, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Furkan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Emre, Gulbrandsen
ALANYASPOR - KASIMPAŞA | CANLI
İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Feddal, Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Ben Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken
KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR | CANLI
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Attamah, Ackah, Cardoso, Karimi, Kemen, Mane, Thiam