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Süper Lig'de 36. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 36. hafta maçları aynı gün aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma hesapları yapılıyor. Karşılaşmaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 19:53
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan sürüyor. Bu hafta oynanan tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor.

Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - KONYASPOR | CANLI

İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, James, Saiz

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Michalak, Mahir Emreli

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI

İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Ba, Simon Deli, Duhaney, Eyenga, Onur, Rroca, Ali, Guri, Topalli

Adana Demirspor: Karacic, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Furkan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Emre, Gulbrandsen

ALANYASPOR - KASIMPAŞA | CANLI

İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Feddal, Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Ben Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken

KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR | CANLI

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Attamah, Ackah, Cardoso, Karimi, Kemen, Mane, Thiam

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