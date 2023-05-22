Antalya'da sessizlik

SüperLig'in 35'inci haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Antalya, 3'te Fredy ile gole yaklaştı ama kaleci Muhammed'i geçemedi. 12'de Larsson iki kez kaleyi yokladı ilkinde topu kaleci çıkardı, ikinci şut auta gitti. 18'de Fernando'nun frikiğini Muhammed kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 bitti. 46'da Fredy ile Antalyaspor, 49'da Berkay ile Başakşehir gole yaklaştı ama topu ağlara yollayamadı. 51'de Januzaj'ın şutunu Leite kornere çeldi. 83'te Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda Muhammed Şengezer gole izin vermedi. Mücadele 0-0 berabere bitti. 13'üncü Antalyaspor puanını 38'e, 5'inci Başakşehir ise 53 yaptı.