Haberler Süper Lig Antalya'da sessizlik

Antalya'da sessizlik

Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak umutlarını son üç haftaya taşıdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Antalya'da sessizlik
Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Antalya, 3'te Fredy ile gole yaklaştı ama kaleci Muhammed'i geçemedi. 12'de Larsson iki kez kaleyi yokladı ilkinde topu kaleci çıkardı, ikinci şut auta gitti. 18'de Fernando'nun frikiğini Muhammed kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 bitti. 46'da Fredy ile Antalyaspor, 49'da Berkay ile Başakşehir gole yaklaştı ama topu ağlara yollayamadı. 51'de Januzaj'ın şutunu Leite kornere çeldi. 83'te Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda Muhammed Şengezer gole izin vermedi. Mücadele 0-0 berabere bitti. 13'üncü Antalyaspor puanını 38'e, 5'inci Başakşehir ise 53 yaptı.
DİĞER
5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Fransız dinamo! Ön sözleşme teklif edildi
Savunmaya takviye! Teklife olumlu döndü
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 22 Mayıs 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023?
Polislere 2. şark görevi kalktı mı, ne zaman kalkacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı detayları! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:50
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! 09:41
Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek 09:28
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni 09:22
Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın 08:58
Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." 08:54
Daha Eski
Icardi'den Jesus'a cevap Icardi'den Jesus'a cevap 08:40
Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." 08:37
Potada Play-Off belli oldu Potada Play-Off belli oldu 07:38
Bu sezonu unutamam Bu sezonu unutamam 07:36
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:46
Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! 00:42