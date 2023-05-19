19 Mayıs’ı kutladılar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. F.Bahçe ayrıca maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet'in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. F.Bahçe ayrıca maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı.