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19 Mayıs’ı kutladılar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. F.Bahçe ayrıca maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
19 Mayıs’ı kutladılar
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet'in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. F.Bahçe ayrıca maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı.
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