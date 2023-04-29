Konyaspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Pozuelo ile 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 12. dakikada M.Hamsik kaydetti.

Mücadelenin 45+5. dakikasında Bakasetas kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Konyaspor, ligde puanını 45'e yükseltti.

Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta



KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz (Dk. 90 Cebrail), Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman), Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Dk. 62 Paz), Moreno, Pozuelo, Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli) Diouf



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır – Evren, Siopis, Hüseyin, Bartra, Doğucan, Enis Bardhi (Dk.79 Gbamin), Hamsik (Dk. 87 Markovic) Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Gomez) Umut Bozok (Dk. 67 Arif)



GOLLER: Dk. 36 Pozuelo, Dk .85 Soner (Konyaspor), Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor)



KIRMIZI KART: Dk. 49 Bakasetas (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Mahir Emreli, Soner (Konyaspor), Siopis, Umut, (Trabzonspor)



Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u Pozuelo ve Soner'in golleriyle 2-1 mağlup etti.



12'nci dakikada ceza alanı sağ tarafından Enis Bardhi'nin kullandığı kornerde Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarpıp Hamsik'in önünde kaldı. Hamsik'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



33'üncü dakikada Moreno'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pozuelo'nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.



36'ncı dakikada Moreno'nun çizgiden ortasında topa gelişine vuran Pozuelo'nun şutu ağlarla buluştu: 1-1.



41'inci dakikada Trezeguet'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunu kaleci Sehic uzaklaştırdı.



49'uncu dakikada Bakasetas'ın Soner'e yaptığı müdahalesinde Soner yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR incelemesinin ardından Bakasetas'a kırmızı kart gösterdi.



63'üncü dakikada Guilherme'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diouf'un şutunu Bartra çizgiden çıkardı.



74'üncü dakikada Diouf'un ceza alanına ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Boşta kalan topa gelişine vuran Pozuelo'nun şutu az farkla auta çıktı.



82'nci dakikada Pozuelo'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında Diouf'un kafa vuruşunu defans kornere gönderdi.



85'inci dakikada Guilherme'nin ceza alanına ortasında topa yükselen Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-1.



Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.