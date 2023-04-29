Alanyaspor Josef Sural'ı unutmadı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 29 Nisan 2019 gecesi trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.

Kulübün sosyal medya hesabından Sural'ın vefatının dördüncü yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Unutmadık, unutmayacağız! Josef Sural'ı, vefatının dördüncü yılında özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından Josef Sural ve takım arkadaşları, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçmişti.. 29 Nisan gecesi saat 02.30 sularında Alanya'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklenmiş, aracın içerisinden dışarı savrulan Josef Sural yaşamını yitirmişti.

29 yaşında hayatını kaybeden Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulu kararıyla emekliye ayrılmıştı.