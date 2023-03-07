Angelo Sagal Ferencvaros’ta

Gaziantep FK'da futbolcular başka takımlara transfer olmaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlılarda son olarak Angelo Sagal, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile anlaştı. Şilili futbolcu, sezon sonuna kadar Macar takımına kiralık olarak gönderildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 15 lig maçında 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.
Gaziantep FK'da futbolcular başka takımlara transfer olmaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlılarda son olarak Angelo Sagal, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile anlaştı. Şilili futbolcu, sezon sonuna kadar Macar takımına kiralık olarak gönderildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 15 lig maçında 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.