Demirspor kaçamadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Temponun düşük olduğu mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konuk ekipte ikinci yarıda oyuna dahil olan hücum oyuncuları, Adana Demirspor'un üst üste pozisyonlar bulmasını sağladı. 79. dakikada N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi kırmızı-beyazlılar, 90. dakikada Kayode'nin attığı golle yanıt verdi. İki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Adana Demirspor, üst üste 2. beraberliğini Alırken, yenilmezlik serisini de 5'e yükseltmeyi başardı. Lig sonuncusu Ümraniyespor ise art arda 4 mağlubiyet sonrasında puanla tanıştı.

DEMİRSPOR SİYAH ÇIKTI

Adana Demirspor, depremde hayatını kaybedenlerle Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-lacivertlilere gönül vermiş taraftarlar anısına siyah formayla çıktı.