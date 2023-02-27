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Demirspor kaçamadı

Mavi Şimşekler, sonuncu Ümraniye karşısında 79’da Ndiaye’yle öne geçti. Ancak 90’da Kayode, Adana ekibinin 3 puan hayallerini yıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Demirspor kaçamadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Temponun düşük olduğu mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konuk ekipte ikinci yarıda oyuna dahil olan hücum oyuncuları, Adana Demirspor'un üst üste pozisyonlar bulmasını sağladı. 79. dakikada N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi kırmızı-beyazlılar, 90. dakikada Kayode'nin attığı golle yanıt verdi. İki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Adana Demirspor, üst üste 2. beraberliğini Alırken, yenilmezlik serisini de 5'e yükseltmeyi başardı. Lig sonuncusu Ümraniyespor ise art arda 4 mağlubiyet sonrasında puanla tanıştı.

DEMİRSPOR SİYAH ÇIKTI

Adana Demirspor, depremde hayatını kaybedenlerle Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-lacivertlilere gönül vermiş taraftarlar anısına siyah formayla çıktı.

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