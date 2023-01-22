Mucizevi son

Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında unutulmayacak bir galibiyete imza attı: 3-1. Ev sahibi ekip 16. dakikada öne geçti. Yasin, kaleyi cepheden gördügü pozisyonda golü buldu: 1-0. İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci yarı büyük çekismeye sahne oldu. 48. dakikada Basaksehir beraberligi yakaladı. Serdar'ın pasını alan Aleksic'in sol çaprazdan sutunda mesin yuvarlak aglara gitti: 1-1.

VAR'DAN UYARI GELDİ



Kalecilerin basarılı performansıyla öne çıktıgı maçın son anları tam anlamıyla nefes kesti. 90+4. dakikada Serdar topu aglara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle geçirli olmadı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, topun Ouannes'in eline çarptıgı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Deniz atısı gole çevirdi. 90+11'de ise Szysz skoru belirleyin isim oldu: 3-1

HÜZÜNDEN SEVİNCE

Mücadelenin son anlarında inanılmaz pozisyonlar yasandı. Serdar Gürler'in sahanın dısından gelerek attıgı gol sonrası ortalık karıstı. Önce ofsayt bayragı kalktı. Basaksehir cephesi büyük üzüntü yasadı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltıya hükmetti ve ardından Deniz'in golü geldi ve Basaksehir'in üzüntüsü sevince döndü.

YAKIN TAKİPTE

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a deplasmanda kaybeden Basaksehir, Kasımpasa karsısında geri döndü. Rakibini son anlarda buldugu gollerle maglup eden turunculacivertli ekip, puanını 37'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Basaksehir gelecek hafta Konyaspor'u agırlayacak. Kötü gidisatını sürdüren Kasımpasa ise deplasmanda Fenerbahçe ile karsı karsıya gelecek.

HAMLELERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK

Başakşehir'in hocası Emre Belözoglu, maç sonrası ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin karsılıgını gördüklerini söyledi. Belözoglu, " Yaptıgımız hamlelerin karsılıgını görünce bu bizi mutlu ediyor. Son dakikalarda da olsa golü bulup kazanmak çok degerli ve önemli. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.