Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında devre kapanıyor. 19. hafta maçı İstanbul derbisine sahne olacak. Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İki teknik adam Selçuk İnan ve Andrea Pirlo'nun hedefi ortak; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:56
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında devre kapanıyor. 19. hafta maçı İstanbul derbisine sahne olacak. Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

İki teknik adam Selçuk İnan ve Andrea Pirlo'nun hedefi ortak; sahadan 3 puan ile ayrılmak.

Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.

KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 16.00'da başladı ve Beinsports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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