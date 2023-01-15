Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında devre kapanıyor. 19. hafta maçı İstanbul derbisine sahne olacak. Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
İki teknik adam Selçuk İnan ve Andrea Pirlo'nun hedefi ortak; sahadan 3 puan ile ayrılmak.
Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.
KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 16.00'da başladı ve Beinsports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.