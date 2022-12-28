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Başakşehir zirve aşkına

Başakşehir, Ümraniye'den sonra Antalyayı'da yenip zirve yarışını sürdürdü. Akrepler ise 2'de sıfır çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Başakşehir zirve aşkına

Başakşehir, Dünya Kupası arasından kasırga gibi çıkarken, Antalyaspor ise tam tersi bir performans çiziyor. Dünya Kupası arasına 7-0'lık G.Saray yenilgisiyle giren Başakşehir, 3'te 3'le araya giren ve geçen hafta evinde A.Gücü'ne mağlup olan Akrepler'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

DENİZ'DEN FÜZE

İstanbul ekibine galibiyeti 57'de Deniz ve 66'da Aleksic getirdi. Özellikle Deniz'in füzesi, görülmeye değerdi. Aleksic'in golünde ise Alperen'in topu elinden kaçırması, pahalıya patladı. Öte yandan Başakşehir'de Mahmut, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve G.Antep maçında yok.

BELÖZOĞLU TEBRİK ETTİ

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, "Aradan sonra üçüncü resmi maçımız oldu, üçüncü galibiyeti aldık. Tüm takımımı tebrik ediyorum" dedi. Belözoğlu, soyunma odası tartışmalarıyla ilgili ise "Hasan Ali ve Epureanu ile çalışma anlayışımız aynı değildi.

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