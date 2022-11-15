Hedef Avrupa

Volkan Demirel'le çıkışa geçen Hatayspor'da Onursal Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, Avrupa'da oynayacak şekilde bir takım yapılandırmaya çalıştıklarını söyledi. Savaş, "Volkan Demirel ve ekibi, yüzünü pozitif bilime dönmüş, en üst seviyeye gelmek için çabalayan, takımı sadece bu sene değil, önümüzdeki senelerde de Avrupa'da oynayacak şekilde yapılandırmaya çalışıyor. Bu süreçte ilk hedefimiz ligde ilk 10. İlk 6 haftada büyük şanssızlıklar yaşadık ama Volkan hoca ve ekibi ile bu durumu tersine çevirdik. Takımımız iki sezon çok iyi bir çıkış yakaladı. Ama takımlar zaman zaman düşüşler yaşayabiliyor. Biz bunu ilk 6 hafta yaşadık ama şimdi tekrar çıkışa geçtik. Sezon sonu iyi yerlerde olacağız" diye iddialı konuştu.

Hatayspor, Demirel'le 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.