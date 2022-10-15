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Karagümrük 3-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Caulker, Borini ve penaltıdan Diagne kaydetti. Bu sonuçla İstanbul ekibi ligde 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Hatayspor ise teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini tattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:31
Karagümrük 3-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük evinde Hatayspor'u ağırladı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanan Karagümrük 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Caulker, Borini ve penaltıdan Diagne kaydetti.

KARAGÜMRÜK 5 MAÇ SONRA KAZANDI!
Andre Pirlo yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı.

VOLKAN DEMİREL İLE İLK YENİLGİ!
Teknik direktör Volkan Demirel ile ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Hatayspor, yeni hocasıyla ilk yenilgisini tattı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 9'a yükseltti. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

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