Karagümrük 3-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük evinde Hatayspor'u ağırladı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanan Karagümrük 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Caulker, Borini ve penaltıdan Diagne kaydetti.
KARAGÜMRÜK 5 MAÇ SONRA KAZANDI!
Andre Pirlo yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı.
VOLKAN DEMİREL İLE İLK YENİLGİ!
Teknik direktör Volkan Demirel ile ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Hatayspor, yeni hocasıyla ilk yenilgisini tattı.
Bu sonuçla Karagümrük puanını 9'a yükseltti. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.