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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İlk 5 haftada 10 puan toplayan Akdeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup edip galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise Adana Demirspor deplasmanından zaferler ayrılarak moral depolamak istiyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maçına kısa bir süre kala kritik mücadeleyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 12:42
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gazla devam ediyor. 6. haftada Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Adana Demirspor, topladığı 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Rakibiyle aynı puana sahip Trabzonspor ise averaj farkıyla 8. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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