Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Konyaspor - Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Hatayspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor

Sehic; Oguz, Yazgili, Calvo, Haubert; Dikmen, Hadziahmetovic; Muric, Cekici, Bytyqi; Demir

Hatayspor

Kardesler; Corekci; Yilmaz, Falette, Adekugbe; Boudjemaa, Ribeiro, Cagiran; Atsu, El Kaabi, Varga