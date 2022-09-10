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Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:30
Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Konyaspor - Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Hatayspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor

Sehic; Oguz, Yazgili, Calvo, Haubert; Dikmen, Hadziahmetovic; Muric, Cekici, Bytyqi; Demir

Hatayspor

Kardesler; Corekci; Yilmaz, Falette, Adekugbe; Boudjemaa, Ribeiro, Cagiran; Atsu, El Kaabi, Varga

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