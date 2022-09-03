Musa Sivas'ta

Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Fatih Karagümrük'ten ayrılan forvet Ahmed Musa'yı renklerine bağladı. Rıza Çalımbay'ın ısrarla alınmasını istediği 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, kırmızı-siyahlılarla bağlarını kopartıp sağlık kontrollerinin ardından imzayı attı. Musa; Juth, Kano Pillars, VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, Al Nassr ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 354 maça çıkan Ahmed Musa, 88 kez de ağları havalandırırken, 71 defa Nijerya Milli Takımı formasını giydi ve 15 gol attı. Bu sezon kırmızı- siyahlılarda 3 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 34 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, iki kanadın dışında santrfor pozisyonunda da oynayabiliyor