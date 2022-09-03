Hain saldırıda iki gözaltı daha

Bakan Kasapoğlu, 2 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi" ifadelerini kullandı.



FIFA VE UEFA'DAN SALDIRIYA KINAMA

FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan ortak açıklamada özetle, "FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor. Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır" denildi.