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Hain saldırıda iki gözaltı daha

Spor  Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF'nin Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı nedeniyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Hain saldırıda iki gözaltı daha

Bakan Kasapoğlu, 2 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi" ifadelerini kullandı.


FIFA VE UEFA'DAN SALDIRIYA KINAMA
FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan ortak açıklamada özetle, "FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor. Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır" denildi.

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