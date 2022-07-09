Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'dan bayram mesajları

BEŞİKTAŞ'IN BAYRAM MESAJI

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz.



Kurban Bayramınız kutlu olsun.#BJK pic.twitter.com/6l5ePNZxqx — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 9, 2022

FENERBAHÇE'NİN BAYRAM MESAJI

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz.



Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/bnunQB1Gm9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2022

GALATASARAY'IN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz. pic.twitter.com/cYRImFv2yr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2022

TRABZONSPOR'UN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınız mübarek olsun.