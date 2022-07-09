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Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'dan bayram mesajları

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi hesaplarından Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:52
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'dan bayram mesajları

BEŞİKTAŞ'IN BAYRAM MESAJI

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

FENERBAHÇE'NİN BAYRAM MESAJI

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!

GALATASARAY'IN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz.

TRABZONSPOR'UN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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