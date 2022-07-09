Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'dan bayram mesajları

BEŞİKTAŞ'IN BAYRAM MESAJI
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 9, 2022
Kurban Bayramınız kutlu olsun.#BJK pic.twitter.com/6l5ePNZxqx
FENERBAHÇE'NİN BAYRAM MESAJI
Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!
Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2022
Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/bnunQB1Gm9
GALATASARAY'IN BAYRAM MESAJI
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz.
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz. pic.twitter.com/cYRImFv2yr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2022
TRABZONSPOR'UN BAYRAM MESAJI
Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramınız mübarek olsun. pic.twitter.com/8WTIBQNve9— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 9, 2022