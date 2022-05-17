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Transferde Sadık Çiftpınar kapışması! Süper Lig'den 4 takım...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini nisan ayında fesh eden tecrübeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar için Süper Lig kulüpleri transfer yarışına girdi. Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 12:29
Transferde Sadık Çiftpınar kapışması! Süper Lig'den 4 takım...

Geçtiğimiz ay Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sadık Çiftpınar, Süper Lig takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Gelecek sezonda uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar'ın sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.

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