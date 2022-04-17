Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI

Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:53
Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa - Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli

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