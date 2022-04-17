Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa - Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli