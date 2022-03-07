Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI izle! BJK Başakşehir maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci yapıyor.





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Güven

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka



BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜST SIRALAMA TIRMANMAK!

Kara-Kartal, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada kazanıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR!

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, yeni bir seri başlatmak istiyor. Turuncu-lacivertliler ligde 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.