Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI izle! Adana Demirspor BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapıyor.





ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DÖNEMDE GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi. Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.