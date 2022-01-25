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Kasımpaşa’dan müthiş performans

Kasımpaşa, yükselen form grafiğiyle dikkati çekiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Kasımpaşa’dan müthiş performans
Kasımpaşa, yükselen form grafiğiyle dikkati çekiyor. Lacivertbeyazlılar, teknik direktör, kadro ve oyun sisteminde değişikliğe gidilmesinin ardından önemli bir çıkış yakaladı. Şenol Can (1 maç), Cihat Arslan (9 müsabaka) ve Hakan Kutlu'nun (7 maç) görev yaptığı 17 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet alabilen Kasımpaşa, son 6 maçında ise yenilgi yüzü görmeyip, 5'te 5 yaptı. Paşa, Sami Uğurlu yönetiminde Altay, Hatayspor, Giresunspor, Galatasaray ve Kayserispor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
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