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Marius Sumudica takımın başında

Ligdeki son maçında Alanyaspor'a evinde 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica'nın ayrılması bekleniyordu. Rumen çalıştırıcının istifa ettiği ancak yönetimin, kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli hoca dün 14.00'te yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Sumudica, Alanya maçı sonrası yönetimden transfer istemiş ve ocak ayında gerçekleşmediği takdirde kulüpten kesin ayrılacağını söylemişti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Marius Sumudica takımın başında
Ligdeki son maçında Alanyaspor'a evinde 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica'nın ayrılması bekleniyordu. Rumen çalıştırıcının istifa ettiği ancak yönetimin, kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli hoca dün 14.00'te yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Sumudica, Alanya maçı sonrası yönetimden transfer istemiş ve ocak ayında gerçekleşmediği takdirde kulüpten kesin ayrılacağını söylemişti.
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