Marius Sumudica takımın başında

Ligdeki son maçında Alanyaspor'a evinde 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica'nın ayrılması bekleniyordu. Rumen çalıştırıcının istifa ettiği ancak yönetimin, kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli hoca dün 14.00'te yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Sumudica, Alanya maçı sonrası yönetimden transfer istemiş ve ocak ayında gerçekleşmediği takdirde kulüpten kesin ayrılacağını söylemişti.
Ligdeki son maçında Alanyaspor'a evinde 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica'nın ayrılması bekleniyordu. Rumen çalıştırıcının istifa ettiği ancak yönetimin, kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli hoca dün 14.00'te yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Sumudica, Alanya maçı sonrası yönetimden transfer istemiş ve ocak ayında gerçekleşmediği takdirde kulüpten kesin ayrılacağını söylemişti.