Konyaspor Kayserispor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 8. dakikada Serdar Gürler ve 45. dakikada Amir Hadziahmetovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Kayserispor ise 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor ise 31 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Karagümrük deplasmanına konuk olacak.