Süper Lig'de haftanın panaroması

Ligde 6. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Şampiyonlar Ligi'nde B.Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek zirveyi bırakmadı. Maça 6 oyuncudan yoksun çıkan ve ilk yarıda sakatlanan Necip ve Topal'ı da zorunlu değiştiren Kara Kartal'da Sergen Yalçın'ın hamleleri 3 puanı getirdi. Fırtına, Nwakaeme ve Bakasetas ikilisiyle Paşa'ya şans tanımadı. Nijeryalı yıldızın asistini, Yunan maestro tamamladı. Abdullah Avcı ile Trabzon, yenilmezlik serisini 17'ye taşıyıp rekor kırdı.



GERİ DÖNÜŞLERİN HAFTASI

Avrupa'da güzel sonuçlara imza atan Galatasaray ve Fenerbahçe ise ligde büyük bir şok yaşadı. Cimbom, geçtiğimiz sezon sahasında yenildiği Alanyaspor'a yine kaybetti ve bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Akdeniz ekibiyle 2'de 2 yapan Bülent Korkmaz, efsanesi olduğu eski takımına darbe indirdi. Fenerbahçe de efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ve 4'te 0 çeken Başakşehir'e yenilip ilk mağlubiyetini tattı. Beşiktaş'ın dışında haftayı galibiyetle tamamlayan takımların 3'ü, 3 puanı geriden gelerek kazandı. Karagümrük, Altay ve Hatay, geriye düştükleri maçlarda 90 dakika sonunda sevindi.



HAFTANIN ASİSTİ: HENRİQUE (SİVASSPOR)

Yiğidolar'ın Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu, orta sahada aldığı topla önce Mendyl'e bacak arası yapıp kanada indi, ardından da müthiş bir orta kesip Yatabare'ye golü attırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI: FERHAT (ADANA DEMİRSPOR)

Mavi-Şimşekler'in ilk galibiyetinde kaleci Ferhat'ın da payı büyüktü. Ferhat, Rize'nin gol için yüklendiği anlarda, Pohjanpalo'nun kafasını müthiş bir refleksle ayaklarıyla çıkardı.



HAFTANIN GOLÜ: PAİXAO

37 yaşındaki Portekizli golcü, Göztepe'ye kaleye arkası dönük attığı aşırtma golle, yaş gelip geçer yetenek baki kalır mesajını verdi.



HAFTANIN SÖZÜ: İÇERİDE AĞLAYAN VAR!

ALANYASPOR yenilgisi sonrasında sahada yenileme antrenmanına çıkan Babel ve Ömer Bayram'la taraftarlar arasında sözlü gerilim yaşandı. Fatih Terim bu yaşananlara, "Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoş gören, destekleyen bir taraftardır. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" diye tepki gösterdi.



HAFTANIN OLAYI: FENERBAHÇE'YE KOCAMAN DARBE!

Süper Lig'de ilk 4 haftayı puansız geçen Başakşehir, galibiyet özlemini Fenerbahçe karşısında sona erdirdi. Turunculacivertliler, ligin namağlup takımlarından, şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe'yi sahasında yendi. Teknik direktör Aykut Kocaman, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak iz bıraktığı eski takımına ağır bir yara aldırdı.



HAFTANIN HOCASI: BÜLENT KORKMAZ (ALANYA)

Çağdaş Atan'ın yerine gelen Bülent Korkmaz, takımı şaha kaldırdı. Geçen hafta Giresunspor galibiyetiyle siftah yapan Korkmaz, ilk 3 haftada 9 gol yiyen Akdeniz ekibinin defansını toparladı. Giresun galibiyetini de İstanbul'da perçinledi.