Gümrük söktü aldı!

Yeni Malatya ile Karagümrük'ün gol düellosundan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip oldu: 3-2. İşte karşılaşmanın golleri: 18'de Hadadi'nin soldan ortasına iyi yükselen Tetteh'in kafayla Malatya'yı öne geçirdi: 1-0. 24'te Chouiar'ın pasında Mustafa Eskihellaç farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk ekip, 30'da Efe Tatlı'nın pasında Bertolacci ile durumu 2-1'e getirdi. Malatya, 40'ta Adem Büyük'ün pasında Chouiar ile yeniden 2 farklı skoru yakaladı: 3-1. Karagümrük, 44'te Balkovec'in pasında Pesic ile ilk yarının skorunu belirledi: 3-2. Pesic ile 76'da skora denge getiren Karagümrük, 88'de Bertolacci ile maçta ilk kez öne geçti ve zorlu Malatya deplasmanından 3 puanla ayrıldı: 3-4.