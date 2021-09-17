Altay Göztepe 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde kazanan ev sahibi ekip oldu. Kritik karşılaşmayı 2-1 kazanan Altay 3 puanın sahibi oldu.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Leandro Kappel ve 90+3. dakikada Paixao kaydetti. Göztepe'nin golünü 26. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu attı. Altay'da Thaciano 21. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetle Altay puanını 9'a yükseltti. Göztepe ise 5 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Altay deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Göztepe sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.