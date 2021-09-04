Süper Lig'den haberler (4 Eylül 2021)

Hücum hattında Remy ve yeni transfer edilen Deniz Hümmet dışında santrforu bulunmayan Rizespor, bu eksiğini gidermek için rotasını Romanya'ya çevirdi. Atmacalar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rumen ekibi Cluj'un 28 yaşındaki golcüsü Billel Omrani'nin transferinde imza aşamasına geldi. Sözleşmesinin son senesine giren Cezayir asıllı Omrani'nin, önümüzdeki günlerde Rize'ye gelerek kendisini yeşil-mavili formaya bağlayacak imzayı atacak. Konyaspor'un da istediği ancak Rizespor'u tercih eden tecrübeli santrfor, 2016'da Fransız ekibi Marsilya'da Cluj'a transfer olmuştu. Bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada 4 gol, 3 asist katkısı sağlayan Omrani, geçen sezonki performansını şimdiden geride bırakıp dikkatleri üzerine çekti. Hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan Omrani, geçen sezon 19 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.
HEDEF KONATE
Yeni Malatyaspor'da tüm planlar milli ara sonrasında Süper Lig'e hazır bir kadroyla başlayabilmek. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve sarı-siyahlıların Ganalı yıldız golcüsü Benjamin Tetteh sakatlanıp en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanınca, yönetim forvet takviyesi için kolları sıvadı. Fransa Ligue 2 ekibi Dijon'dan orta saha Ndong'u kiralayan Malatya ekibi, şimdi de aynı takımdan bir süredir görüştüğü Senegalli golcüsü Moussa Konate konusunda girişimlerine hız verdi. 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde mutlaka bir golcü alacak olan sarı-siyahlılar, Konate transferinde Süper Lig'den Çaykur Rizespor'la da çekişiyor.
Dijon'la sözleşmesi 2023'te sona erecek 28 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Yeni Malatyaspor'un, görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion ve Amiens gibi Avrupa'nın birçok liginde top koşturan Senegalli milli futbolcunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Konate, geçtiğimiz sezon Dijon formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı. 32 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, 12 de gol katkısı sağladı.
Y. MALATYA 7 GENCİ KİRALADI
TRANSFER dönemini yoğun geçiren Yeni Malatyaspor, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu kadrosuna katmayı başarmıştı. Sarı-siyahlılar, ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanacak genç futbolcularını alt liglerde mücadele eden ekiplere kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız; Erşan Yaşa Fatsa Belediyespor'a, Ferhat Canlı Batman Petrolspor'a, Cengizhan Akgün Adıyaman 1954 SK'ya, Muhammed Enes Salik, Fatih Gürden, Buğrahan Kavaklı ve Alperen Arslan Yeşilyurt Belediyespor'a 1 yıllığına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
CAIÇARA'NIN YERİNE DAVİDE SANTON
Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle kadro dışı bıraktığı Brezilyalı sağ bek Caiçara'nın yerine Roma'dan Davide Santon'u gündemine aldı. Turuncu-lacivertliler, hemen hemen her transfer döneminde Türk takımlarının rotasına giren 30 yaşındaki İtalyan milli sağ bek için şartlarını zorluyor. Bu sezon forma şansı bulamayan ve Roma'yla sözleşmesinin son yılına giren Santon, geçen sezon 11 maçta 1 asistle oynadı.
BEŞİKTAŞ'TAN HATAYSPOR'A
Ligde oynadığı üç maçta 4 puan toplayarak 9. sırada yer alan Hatayspor, geleceğe yatırıma devam ediyor. Toplam 17 transferin ardından çalışmalarını sürdüren bordobeyazlılar, son olarak Beşiktaş altyapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç eldiven, geçen sezon U19 Süper Ligi'nde 9 karşılaşmada boy gösterdi.
BAŞAKŞEHİR'DEN SU TEMALI FORMA
Başakşehir'in alternatif forması su altında tanıtıldı. Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen "su" temalı turkuaz renkli yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıktı. Ercümen, formayla su altında görüntü verdi. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek için takımız bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak" ifadelerini kullandı.
G.ANTEP'E FASLI DiNAMO
Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut'un serzenişte bulunarak listelerindeki birçok isimle anlaşamadıklarını açıklamasının ardından kırmızı-siyahlılarda girişimler hızlandı. Antep ekibi, rotasını Hollanda'ya çevirip Groningen'de oynayan 26 yaşındaki ön libero Ahmed El Messaoudi'yi gündemine aldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Fas asıllı Belçikalı dinamonun önümüzdeki günlerde Gaziantep'e gelerek imzayı atacağı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren El Messaoudi, bu sezon şu ana kadar Groningen'de 3 maçta forma giydi ve 1 kez ağları havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ise 30 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısı sağlayan genç orta saha, 1 kez de Fas Milli Takımı'nda boy gösterdi.
ATAN GÖZTEPE'YE
Ünal Karaman'la yollarını henüz 3 maç sonunda ayırdıktan sonra Tayfun Korkut'la imza aşamasına gelen ancak son anda sözleşme pürüzü yaşayan Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi. Futbolculuk döneminde Altay, Denizli, Beşiktaş, Trabzon, E.Cottbus, Basel'de oynayan aynı zamanda İzmirli olan Çağdaş Atan, 2016'da Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başladı. Geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Alanya'da teknik direktörlüğe başladı. Alanya, genç teknik adamla sezonu 60 puanla 7. tamamladı. Öte yandan Emre Belözoğlu konusunda ise UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için çekimser kalındığı öğrenildi.
KASIMPAŞA MBENZA'YA TALİP
Transferin hareketli kulüplerinden Kasımpaşa, kanat takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını, Championship ekibi Huddersfield'ın 25 yaşındaki sağ açığı Isaac Mbenza için birçok kulübün devreye girdiğini, bunlardan birinin de Paşa olduğunu öne sürdü. Huddersfield'da geleceği belirsiz olan ve bu sezon şans bulamayan 25 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, geçen sezon 37 maçta 5 gol ve 8 asist yaptı. Genç sağ açık, Montpellier, Valenciennes, S.Liege ve Amiens'te oynadı.