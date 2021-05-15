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canlı puan durumu | 42. hafta güncel puan durumu

Son dakika spor haberi: 'de 42. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 'de hem şampiyon takım hem de küme düşecek son takım belli olacak. , ezeli rakibi 'la 81 puanı olmasına rağmen 3 averaj üstünlüğü bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 'a mağlup olan 'nin ise 79 puanı bulunuyor. Düşme hattında ise ve kümede kalma mücadelesine çıkıyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de 42. hafta öncesi puan durumu ve Süper Lig canlı puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:20
Spor Toto Süper Lig canlı puan durumu | 42. hafta güncel puan durumu

canlı puan durumu haberi: Spor Toto 42. hafta maçları ile son bulacak. Kritik karşılaşma öncesi , ve 'nin son durumları ve puan durumu merak ediliyor. Kümede kalma mücadelesinde ise ve kritik karşılaşmalara çıkacak. Gençlerbirliği deplasmanda ile karşı karşıya gelecek, Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

Kritik viraja girilirken Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 42. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig şampiyonu belli olacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE MAĞLUP

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti. 'ta oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kalmıştı.

DENİZLİ'DE 4 GOLLÜ GALİBİYET

Denizli Atatürk Stadı'nda 'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi.

FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ

'nda Demir Grup 'u konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

Spor Toto Süper Lig 42. Hafta maçları;

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

CANLI - PUAN DURUMU

1. Beşiktaş - 81 Puan

2. Galatasaray - 81 Puan

3. Fenerbahçe - 79 puan

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