Spor Toto Süper Lig canlı puan durumu | 42. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig canlı puan durumu haberi: Spor Toto Süper Lig 42. hafta maçları ile son bulacak. Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son durumları ve puan durumu merak ediliyor. Kümede kalma mücadelesinde ise Gençlerbirliği ve Kayserispor kritik karşılaşmalara çıkacak. Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek, Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

Kritik viraja girilirken Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 42. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig şampiyonu belli olacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE MAĞLUP

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kalmıştı.

DENİZLİ'DE 4 GOLLÜ GALİBİYET

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi.

FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ

Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

Spor Toto Süper Lig 42. Hafta maçları;

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

CANLI - PUAN DURUMU

1. Beşiktaş - 81 Puan

2. Galatasaray - 81 Puan

3. Fenerbahçe - 79 puan

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