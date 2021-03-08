Haberler Süper Lig Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in 29. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak.  Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:08
Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in 29. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - BB Erzurumspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK

'nda oynanacak karşılaşmada Hakem düdük çalacak.

GOMEZ YOK

Bugün oynanacak olan müsabakada konuk ekipte sakatlığı süren Ricardo forma giyemeyecek.

"DADAŞLAR 5 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI"

Mücadeleden puan veya puanlar alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Dadaşlar, 'de oynadığı son 5 maçta sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan ev sahibi Göztepe ise son haftalarda iyi oyunuyla dikkat çekiyor. temsilcisi Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi ev sahibi Göztepe 36 puanla 9. sırada yer alırken, BB Erzurumspor ise topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

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