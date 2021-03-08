Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - BB Erzurumspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



GOMEZ YOK

Bugün oynanacak olan müsabakada konuk ekipte sakatlığı süren Ricardo Gomez forma giyemeyecek.

"DADAŞLAR 5 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI"

Mücadeleden puan veya puanlar alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Dadaşlar, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan ev sahibi Göztepe ise son haftalarda iyi oyunuyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi ev sahibi Göztepe 36 puanla 9. sırada yer alırken, BB Erzurumspor ise topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor.