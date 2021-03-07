Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kayserispor maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Sackey, Rubern Riberio Akintola, Boupendza, Diouf

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, Maglica