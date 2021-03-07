Haberler Süper Lig Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:02 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:02
Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kayserispor maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Sackey, Rubern Riberio Akintola, Boupendza, Diouf

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, Maglica

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