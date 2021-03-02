Zirveye sirtaki! İşte Süper Lig'de 27. haftanın panoraması

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, haftaya damga vurdu. Bir tarafta 10 maçtır yenilmeyen, 7'de 7 yapan Trabzonspor. Diğer tarafta Trabzon'a sorunlu gelen ve teknik direktörünün geleceğini belirleyecek bir 90 dakikaya çıkan Fenerbahçe. Erol Bulut, "Daha önce neredeydin" dercesine oynattığı futbolla Karadeniz'de kara bulutları dağıttı. Yunan yıldızı Pelkas'la şampiyonluk yarışına tekrar tutundu. Şampiyonluk yarışında yara alan Fırtına, Abdullah Avcı'nın yerleştirdiği kazanma alışkınlığıyla, zirve iddiasından vazgeçmez

GOL MAKİNELERİ İŞ BAŞINDA

Lider Galatasaray, Erzurum karşısında Mısırlı prensi Mohamed ile şova devam etti. Mohamed'in iki füzesiyle kazanan Aslan, üst üste 8 galibiyetle kayıpsız ilerliyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, golcüleriyle haftaya imza attı. Aboubakar-Larin ikilisi birer golle Denizlispor karşısında coştu, 13'er golle Kara Kartal'ı sırtladı. Süper Lig'in flaş ekipleri; Karagümrük'te Borini, Hatayspor'da Akintola-Diouf ikilisi fark yarattı. Sürpriz bir şekilde düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir, Aykut Kocaman'la ilk puanını 5 karşılaşma sonra Antalya'da almayı başardı

HAFTANIN ASİSTİ

MUSTAFA (YENİ MALATYA)

Y.Malatya'da Mustafa, yarı sahasından aldığı topla fırtına gibi çıktı. Yaklaşık 50 metre topu sürerken kimsenin yakalayamadığı genç orta saha, Tetteh'i golle buluşturdu.

HAFTANIN KURTARIŞI

UĞURCAN (TRABZONSPOR)

Derbide iki nefis kurtarışa imza atan Uğurcan, önce Szalai'nin ardından Thiam'ın yakın mesafeden gollük vuruşlarını müthiş bir refleksle çeldi ama yenilgiye engel olmadı.

HAFTANIN TAKIMI

FENERBAHÇE

Süper Lig'in en formda takımlarından Trabzonspor karşısında kazanan F.Bahçe, ya tamam ya devam kıvamındaki Karadeniz'deki derbiden kara bulutları dağıtarak çıktı. Yarışta tekrar özgüven sağladı.

HAFTANIN SÖZÜ

UZAYDAN BAKSAN PENALTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, derbinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçın önüne geçen penaltı kararı için uzay benzetmesiyle ağır tepki gösterdi: Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı!

HAFTANIN OLAYI

FIRTINA'DAN SAĞLAM ÇIKTI

Sonucu merakla beklenen derbide 10 maçlık yenilmezlik serisi olan Fırtına, Kadıköy'de Göztepe yenilgisiyle gelen Fenerbahçe'ye karşı favoriydi. Derbinin senaryosu; Erol Bulut'un geleceğini belirleyecekti. Ancak Sarı Kanarya, form durumuna göre bir sürprizi gerçekleştirip, Karadeniz Fırtına'sından sağlam çıkmayı başardı.

HAFTANIN YILDIZI

MOHAMED (G.SARAY)

İNENLER

ALANYASPOR

GAZİANTEP FK

SUMUDİCA

EKUBAN

ÇIKANLAR

GÖZTEPE

EMRE KILINÇ

AKİNTOLA

EROL BULUT

HAFTANIN HOCASI: EROL BULUT (F.BAHÇE)

F.Bahçe'deki geleceğini belirleyecek adeta bir final maçına çıktı Erol Bulut. Ligin en formda takımlarından Trabzon karşısında olası bir kayıp halinde bavulunu toplaması kaçınılmazdı. Genç hoca, adeta şapkadan tavşan çıkardı, takımına sezonun en iyi futbolunu oynatıp yeni kredi açtı

HAFTANIN GOLÜ

BORINI (KARAGÜMRÜK)

İtalyan yıldız, Alanyaspor defansını sıraya dizdi. Ceza sahası dışından, yaklaşık 25 metreden ters köşeye adeta bir füze gönderdi.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Ayite (G.Birilği), Semih (Y.Malatya), Luckassen (K.Paşa), Paintsil (A.Gücü), Erdoğan (Sivas), Berkan (Göztepe)

SARI KART

Kvrzic, Campanharo (Kayseri), Salih (Alanya), Mert Hakan, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Sagal (Denizli)

GOL KRALLIĞI

Boupendza....... HATAYSPOR........18

Larin..................... BEŞİKTAŞ.......... 13

Aboubakar.......... BEŞİKTAŞ.......... 13

Maxim............... G.ANTEP FK.........11

Bakasetas...........TRABZON......... 10

Diouf.................. HATAYSPOR....... 10

Adem..................Y.MALATYA.........10

ASİST KRALLIĞI

Ghezzal...........BEŞİKTAŞ..............10

Gradel.............SİVASSPOR............... 7

Halil..................GÖZTEPE................ 7

Caner................F.BAHÇE.................6

Ozan.................F.BAHÇE.................6

Saba..................A.GÜCÜ..................6

Pelkas...............F.BAHÇE.................5

10

Bu sezon Fenerbahçe'de ligde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Pelkas (5 gol-5 asist), bu katkıların % 80'ini deplasmanda yaptı (4 gol-4 asist).

5

2007-08'den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 gole en az maçta ulaşan (Gomis'ten sonra: 4 maç) ikinci oyuncu Mostafa Mohamed oldu.

10

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 119 takım arasında 10 iç saha maçını da kazanan sadece iki ekip var; Beşiktaş ve Paris Saint-Germain.

56

Bu sezon Süper Lig'de 56 gol atan Beşiktaş, 2002/03'ten bu yana 25 maçta 56 gole ulaştığı tek sezonu (2015-2016) şampiyon tamamlamıştı.