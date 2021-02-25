Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'de haftanın programı!

İşte 'de haftanın programı!

Spor Toto 'in 27. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın maçında sahasında 'yi konuk edecek. İşte haftanın maç takvimi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:09
İşte Süper Lig'de haftanın programı!
'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında , 'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında ile ve ile karşı karşı karşıya gelecek. Lider sahasında ile mücadele edecek. ise 'u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
16.00 Konyaspor - Gaziantep FK:
16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor:
19.00 Beşiktaş - Denizlispor:

27 Şubat Cumartesi
13.30 - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

SON DAKİKA