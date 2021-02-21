Fenerbahçe Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.