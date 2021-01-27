Kartal damgası

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarıya damga vurdu. Kara Kartal, son 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlikle zirveyi bırakmadı.



Fenerbahçe de Beşiktaş'ı takibi bırakmadı. Mesut Özil transferi sahaya olumlu yansıdı, sarılacivertlileri takım olarak ateşledi.



Babel'in golüyle Malatya'dan çıkan Galatasaray ve son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Trabzon, ikinci yarıya umut taşıdı.



Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Zirveye, birçok sorununa rağmen Teknik Direktör Sergen Yalçın'la şahlanan Beşiktaş kuruldu. Siyah-beyazlılar, takım futbolundan örnekler sunduğu ilk devrede; son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Yalçın'ın tüm takımı devreye sokarak maksimum verim aldığı Kara Kartal, hedefe güçlü adımlarla ilerliyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe ise son dönemde Pelkas'ın oyuna ağırlık koymasıyla atak tarafında sorunları çözdü. Sansasyonel Mesut Özil transferi de sahaya olumlu yansıdı.



YENİLER ZİRVEYİ ŞEKİLLENDİRİR

Fatih Terim'in dokunuşlarıyla şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Malatya'da Babel'le kazanıp önemli bir eşik atladı. Abdullah Avcı'nın yeniden şekillendirdiği Trabzonspor, Gençlerbirliği galibiyetiyle son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak, ikinci yarıya umut taşıdı. İkinci yarıda ise yeni transferlerin rolü zirvede belirleyici olacak. Uzun maratonda geniş kadrosunu efektif olarak kullanan takımlar lig yarışında bir adım öne çıkacak. İlk yarı performanslarına göre; Gaziantep FK, A. Alanyaspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük ikinci yarıda da lige renk katacak.



HAFTANIN ASİSTİ: MUHAMMET - G.ANTEP FK

Tecrübeli golcü, soldan aldığı topla çizgiye indi. Karşısındaki Hataylı Yusuf'u iki kere çalımladı. Yaptığı ortayla da Jefferson'u golle buluşturup klas bir asiste imza attı.



HAFTANIN KURTARIŞI: ERSİN - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın genç eldiveni her geçen gün yıldızını parlatıyor. Göztepe maçında skor 1-1'ken karşı karşıya pozisyonda müthiş bir çeviklikle Ndiaye'nin ayağından topu çekti aldı.



HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı durdurabilene aşk olsun. Kartal, Karagümrük galibiyetini geriye düştüğü maçta Göztepe'yle taçlandırdı. İlk yarıyı zirvede tamamlayıp, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.



HAFTANIN SÖZÜ: EROL BULUT

MESUT Özil'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı çok merak ediliyor. Erol Bulut, Kayseri maçı sonrası bu konuyla ilgili olarak, "Mesut Arsenal'da uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız. Bekleyip görün" ifadelerini kullandı.



HAFTANIN: FOTOĞRAFI

Djaniny, Konya maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ü unutmadı. Ömür'ün formasını göstererek G.Birliği'ne attığı golü ona atfetti.



HAFTANIN: OLAYI - EVİN OĞLU TARTIŞMASI

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı 'Evin oğlu' benzetmesine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den gönderme geldi. Başkan Cengiz, Onyekuru'nun imza töreninde, "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Dönüp bakmadı bile diğer tekliflere" dedi.



HAFTANIN YILDIZI: EKUBAN (TRABZONSPOR



İNENLER



DENİZLİSPOR

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR

G.BİRLİĞİ



ÇIKANLAR



PELKAS

BEŞİKTAŞ

TRABZON

BABEL



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART



Yok



SARI KART



Muhammet Demir (Gaziantep FK), Chebake, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Abdullah Durak (Ç.Rizespor), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)



HAFTANIN GOLÜ: BABEL - GALATASARAY

Hollandalı forvet yaklaşık 25 metreden Malatya kalesine füze gönderdi. Kaleci daha yatmaya fırsat bulamadan top filelerle buluştu.



HAFTANIN HOCASI (SERGEN YALÇIN)

Sezon başında yerden yere vurulan Beşiktaş, ilk yarıyı lider tamamladı. Bir ara koltuğu sallantıdaki efsane Sergen Yalçın, yılmadı takımı zirveye taşıdı. Ekonomik zorluklara rağmen elindeki kadrodan takım çıkardı. Siyah-beyazlılarda herkes tek bir hedefe odaklanmış o da şampiyonluk





GOL KRALLIĞI: BOUPENDZA - HATAY

Boupendza... HATAYSPOR.....13

Larin................. BEŞİKTAŞ....... 12

Aboubakar...... BEŞİKTAŞ........ 11

Maxim........... G.ANTEP FK......10

Diagne.............. G.SARAY......... 9

Skoda.............. RİZESPOR........ 8

Adem..............Y.MALATYA........8



ASİST KRALLIĞI: GHEZZAL - BEŞİKTAŞ

Ghezzal........BEŞİKTAŞ..............9

Halil.............. GÖZTEPE..............6

Caner ........... F.BAHÇE...............6

Visca......... BAŞAKŞEHİR..........5

Diouf .........HATAYSPOR...........5

Ozan............. F.BAHÇE..............5

Pelkas .......... F.BAHÇE...............5