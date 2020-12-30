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'de 16. haftanın fikstürü ve hakemleri açıklandı!

Lig 16. Hafta karşılaşmalarında fikstür ve maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre mücadeleler 2, 3 ve 4 Ocak 2021'de oynanacak. İşte maçların hakemleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:59 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:17
Süper Lig'de 16. haftanın fikstürü ve hakemleri açıklandı!

'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir:

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 OCAK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor:

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş:

4 OCAK PAZARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe:

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