Haberler Süper Lig Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

- maçı CANLI

'in 9. haftasında derbisinde , Aytemiz 'u sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 18:56
Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. derbisinde ile kozlarını paylaşıyor.


ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Sam.

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Babacar, Davidson.

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