Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.





ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Sam.

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Babacar, Davidson.