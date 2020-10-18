Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. İki ekibini karşı karşıya getiren zorlu mücadele Sobiech ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Karagümrük'te Jimmy Durmaz 74. dakikada gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 17:59
Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in 5. haftası ile arasında oynanan derbisine sahne oldu. 'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Karagümrük, 45. dakikada Artur Sobiech'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Lacivert-beyazlıların beraberlik sayısını ise 47. dakikada kaydetti.

Karagümrük'te 74. dakikada gören Jimmy Durmaz takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 8'e çıkarırken, Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi.

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