Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftası Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanan İstanbul derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Karagümrük, 45. dakikada Artur Sobiech'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Lacivert-beyazlıların beraberlik sayısını ise 47. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Karagümrük'te 74. dakikada kırmızı kart gören Jimmy Durmaz takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 8'e çıkarırken, Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi.