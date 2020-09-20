Haberler Süper Lig BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | ÖZET

Erzurumspor 1-2 | ÖZET

'in 2. haftasında Erzurumspor ve , Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 07:48 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 15:38
BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | ÖZET

Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda 'u konuk etti. Mücadele deplasman takımının 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Erzurumspor'un golü 70. dakikda Arvydas Novikovas'tan gelirken, Sivasspor Kone ile 82. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve 86. dakikada Max Gradel, Sivas adına 2. golü bulan isim oldu.

Bu sonuçla Sivasspor, ligde maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşirken Erzurumspor, 9. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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