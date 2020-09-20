BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | ÖZET

BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti. Mücadele deplasman takımının 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Erzurumspor'un golü 70. dakikda Arvydas Novikovas'tan gelirken, Sivasspor Kone ile 82. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve 86. dakikada Max Gradel, Sivas adına 2. golü bulan isim oldu.

Bu sonuçla Sivasspor, ligde maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşirken Erzurumspor, 9. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.