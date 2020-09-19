Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele, her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş ilk yarıyı 33. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 85. dakikada Gökdeniz'in ayağından bulduğu golle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda devirip sezona galibiyetle başlayan Kartal, bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Antalyaspor da puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

9'uncu dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol kanattan çizgiye inen Boyd'un ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



26'ncı dakikada Antalyaspor'un çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Hasic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



33'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta alanda topla buluşan Atiba'nın attığı uzun topta Necip, kafayla topu içeri çevirdi. Arka direğe hareketlenen Larin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amilton ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasında N'Sakala'nın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.



75'inci dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Boyd, müsait durumdaki Larin'in gördü. Larin'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.



84'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Vida'nın kafa vuruşunda top auta gitti.



85'inci dakikada skora denge geldi. Fredy'nin pasıyla savunma arkasına Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

NECİP UYSAL'DAN 75 MAÇ SONRA ASİST!

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül'ün ayrılması ve Douglas'ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11'deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic'in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

MONTERO İLK KEZ KADRODA!

Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.

DORUKHAN 349 GÜN SONRA...

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim'de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim'de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.