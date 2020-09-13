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MKE Ankaragücü 1-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü 1-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

'in ilk haftasında Ankaragücü, ligin yeni takımı B.B. Erzurumspor'u sahasında ağırladı. 'ndaki karşılaşma corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Mücadele konuk ekip Erzurumspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 08:11 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 19:02
MKE Ankaragücü 1-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

'de ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 1. hafta mücadelesinde Başkent ekibi , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Erzurumspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor lige 3 puanla başlamış oldu. Karşılaşmanın gollerini ev sahibi ekip adına 61. dakikada Bolingi kaydederken, konuk ekipte 75 ve 79. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.