Süper Lig'de ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 1. hafta mücadelesinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Erzurumspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor lige 3 puanla başlamış oldu. Karşılaşmanın gollerini ev sahibi ekip adına 61. dakikada Bolingi kaydederken, konuk ekipte 75 ve 79. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.