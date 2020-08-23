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23 Ağustos 2020, Pazar
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müjdesi

Transfer müjdesi

, dört transferin yolda olduğunu söyledi.

, dört transferin yolda olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bir stoper, iki santrafor ve bir orta saha oyuncusuyla görüşüyoruz. Mevcut içinde tutmak istediğimiz oyuncularımız vardı. Birçoğunu takımda tuttuk. 28 kişilik kaliteli bir kadro kuracağız" dedi.
  1. 23.8.2020
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