Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de nefesler tutuldu... Son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. 'nün ligden düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek diğer 2 takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü, -, -Gaziantep FK ve - maçlarından çıkacak sonuçlara göre lige veda edecek diğer 2 takım belli olacak. İşte canlı puan durumu...

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. 'nün küme düştüğü kesinleşirken, diğer son 2 takım kim olacak? Denizlispor, , ve maçlarından çıkacak sonuçlara göre ligden düşecek 4 takım belli olacak.

İşte canlı puan durumu:

: 69
: 63
: 62
: 60
: 57
: 56
: 53
Gaziantep: 46
: 45
: 42
: 40
: 36
Denizlispor: 36
: 36
Rizespor: 35
Kayserispor: 33
Yeni Malatyaspor: 32
Ankaragücü: 30.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 22:52
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