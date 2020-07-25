Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün küme düştüğü kesinleşirken, diğer son 2 takım kim olacak? Denizlispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından çıkacak sonuçlara göre ligden düşecek 4 takım belli olacak.

İşte canlı puan durumu:

Başakşehir: 69

Trabzonspor: 63

Beşiktaş: 62

Sivasspor: 60

Alanyaspor: 57

Galatasaray: 56

Fenerbahçe: 53

Gaziantep: 46

Antalyaspor: 45

Göztepe: 42

Kasımpaşa: 40

Konyaspor: 36

Denizlispor: 36

Gençlerbirliği: 36

Rizespor: 35

Kayserispor: 33

Yeni Malatyaspor: 32

Ankaragücü: 30.