Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu
Süper Lig'de nefesler tutuldu... Son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün ligden düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek diğer 2 takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü, Kayserispor-Trabzonspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarından çıkacak sonuçlara göre lige veda edecek diğer 2 takım belli olacak. İşte canlı puan durumu...
Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün küme düştüğü kesinleşirken, diğer son 2 takım kim olacak? Denizlispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından çıkacak sonuçlara göre ligden düşecek 4 takım belli olacak.
İşte canlı puan durumu:
Başakşehir: 69
Trabzonspor: 63
Beşiktaş: 62
Sivasspor: 60
Alanyaspor: 57
Galatasaray: 56
Fenerbahçe: 53
Gaziantep: 46
Antalyaspor: 45
Göztepe: 42
Kasımpaşa: 40
Konyaspor: 36
Denizlispor: 36
Gençlerbirliği: 36
Rizespor: 35
Kayserispor: 33
Yeni Malatyaspor: 32
Ankaragücü: 30.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 22:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte canlı puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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