Birlik’ten dev imza

Kulüpler Birliği Vakfı, çok önemli bir organizasyona üye oldu. Birlik, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen imza töreniyle Dünya Ligler Forumu'nun yeni üyesi oldu. Törene, Kulüpler Birliği'ni temsilen Genel Sekreter Dr. Çağrı İlk ile Bundesliga CEO'su Christian Siefert, başkanlık görevini devralan Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı. İlk yaptığı açıklamada, "Dünya Ligler Forumu, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA'nın tanıdığı WLF'nin, her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimleri ve hatta oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor. Ayrıca menajerlik ücretlerinin sabitlenmesi, transfer sistemlerindeki değişiklikler ile kulüpler ve oyuncular arasındaki ilişkilerle alakalı çalışmalara yüksek seviyede katkı sunuyor" dedi.

Dünya Ligler Forumu Başkanı Enrique Bonila, KBV'nin bu önemli organizasyonun yeni üyesi olmasından dolayı memnuniyetini belirterek, dünya futbolu adına birlikte verimli çalışmalar yapabileceklerine olan inancının altını çizdi.