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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'den haberler (06.11.19)

Süper Lig'den haberler (06.11.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

DENİZLİSPOR'A HUGO MÜJDESİ

'de sakatlığını atlatan 'nın takımla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Son üç maçta forma giyemeyen Kolombiyalı golcü, karşısında 'in kararına göre şans bulacak. Öte yandan sakatlığı süren Estupinan'ın kritik maçta oynaması zor gözüküyor.

'CANIMIZI YAKTI'

Yeni sportif direktörü Ali Ravcı, maçının hakemi 'ya isyan etti. Bir anda anlamsız kararlar verildiğini belirten Ravcı, "10 kişi bırakılmamız tüm hesaplarımızı alt üst etti. Hocamızın tavrı boşa değildi. Açıkçası hakem kararları canımızı yaktı" diye konuştu.

PALUT: İSTİKRAR SAĞLAYACAĞIZ

'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, iddialı açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki genç hoca, "Rakiplere saygı duyan ama her rakibin önlem aldığı bir Göztepe'yi sahada görmek istiyorum. Bunun için çok çalışacağız. Ben ve ekibimin başarısız olmaya tahammülü yok. Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

A.GÜCÜ BORCU YAPILANDIRACAK

A.Gücü'nün yeni başkanı Fatih Mert, kulübün içinde bulunduğu mali zorluğa dikkat çekti. 300 milyon lira üzerinde olduğunu aktaran Mert, "Borç yapılandırma kredisi çalışmalarına dahil olmak için Bankalar Birliği'nden randevu aldık. Kulübe ve bankaya uygun şartlarda işi çözmek istiyoruz. Bu anlaşma, A.Gücü'nün hakkıdır diye düşünüyorum" dedi.

  1. 6.11.2019
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